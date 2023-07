Les Rebelles de Dürrenmatt

Des héros aux corps mutilés, des résistants non violents, des femmes défiant les clichés, l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt regorge de figures rebelles atypiques. C’est sur elles que se penche la nouvelle exposition temporaire du Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) « Les Rebelles » à découvrir du 1er août au 18 décembre.

L’écrivain et peintre suisse a toujours exploré les facettes de la rébellion, jusque dans ses recoins les plus sombres. Un questionnement qui l’habite dès son plus jeune âge et qui l’accompagne tout au long de sa vie d’artiste. Objecteur de conscience, défenseur des libertés, Friedrich Dürrenmatt ne conçoit pas l’art sans rébellion. Les figures présentent dans ses œuvres en sont teintées, à l’image des femmes, représentée comme autonome et défiant la vertu que la société veut leur prêter.