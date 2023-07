Trois Neuchâtelois traversent l’Europe en Fiat Panda dans une aventure loufoque

Ils se décrivent comme des « fiers combattant de l’ennui à la recherche de désagréments ». Trois Neuchâtelois se sont embarqués mi-juillet dans une aventure semée d’embûches. Ils participent à la compétition internationale Poles of Inconveniences, organisée par les britanniques The Adventurists.

Le concept : les participants doivent relier un maximum de lieux difficiles d’accès en Europe, en trois semaines, dans un véhicule de fortune. Chaque équipe choisit son propre itinéraire et ses destinations. Les voitures ne doivent pas dépasser 1,2 L de cylindrée, soit 1200 CC, et les deux roues sont limités à 125 CC. Tout cela sans assistance de l’organisation et souvent sur des pistes plutôt que des routes bien bitumées.

Les trois aventuriers du Littoral et de Lignières ont décidé de relier plus de 17 points isolés dans le nord de l’Europe à bord d’une Fiat Panda 60 CV de 2006. Ces ingénieurs se sont rencontrés en formation il y a plus de 15 ans. Ils se trouvaient au Cap Nord, en Norvège, lorsque nous les avons contactés jeudi matin. Et si le voyage se passait globalement bien, leur équipe « la Team Chocolads » a quand même subit des problèmes techniques. L’occasion de belles rencontres.