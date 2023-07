Barbie, un film qui brosse son public dans le sens du poil

Un film fait sur mesure pour son public

Après le succès du film Super Mario Bros il y a quelques semaines, le public montre clairement son intérêt pour des longs-métrages qui le replonge dans sa jeunesse. Mattel l’a d’ailleurs compris. Une petite quinzaine de films qui portent sur ses jouets sont en chantier actuellement. « C’est ce qu’on appelle le cinéma doudou, c’est-à-dire qui nous caresse dans le sens du poil », explique Thomas Gerber. « Le public est donc contenté et rassuré par des films qui jouent avec la nostalgie des années 80 et qui en même temps sont ultra-consuméristes, parce qu’on vend des produits dérivés », nuance-t-il. Toutefois, pas de quoi tirer la sonnette d’alarme concernant l’avenir du cinéma. Il en faut pour tous les goûts. « Il y a un système de vase communicant, c’est-à-dire que les grands succès des blockbusters permettent à leur tour de financer des plus petits projets de cinéma, peut-être plus pointus », relativise le critique. Ce qui est sûr, c’est que les aventures de Barbies et Ken n’ont pas fini de faire rêver leurs fans. /lge