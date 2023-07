Point de situation 24 heures après la tempête

Daniel Favre rappelle que la hotline est toujours disponible et pourra ainsi rediriger tous les sinistrés vers le service adéquat. Le chargé de communication de la Police demande également que toutes les personnes respectent les ordres qui sont donnés au niveau de la circulation. « Si on ne peut pas passer, c’est qu’on ne peut pas passer ! C’est ennuyant, mais en regard de la mort d’une personne, je pense qu’on peut relativiser ce qui nous arrive », explique-t-il. Daniel Favre qui ne minimise pas l’impact sur la population. « Bien évidemment pour les personnes, c’est un drame qui est tombé sur La Chaux-de-Fonds », déclare-t-il.





Electricité pas encore rétablie par endroit

Ce lundi soir, quelque 200 ménages étaient privés de courant. La situation a été rétablie dans certains cas, mais Daniel Favre nous indique qu’une soixantaine de ménages n’ont toujours pas d’électricité ce mardi matin. « C’est plutôt des fermes isolées. Le problème c’est l’accès pour les réparations, parce qu’il y a aussi beaucoup de dégâts aux lignes notamment, donc c’est compliqué », développe le chargé de communication de la Police neuchâteloise.





La circulation routière reprend progressivement, mais pas la ferroviaire

La circulation routière sur les grands axes est assurée. Par contre, sur le réseau secondaire, cela va dépendre de l’avancée des travaux de déblaiement, a indiqué à RTN Daniel Favre. Au niveau ferroviaire, les lignes en direction du Locle et de Neuchâtel sont toujours interrompues. En revanche la circulation des bus reprend progressivement en ville de La Chaux-de-Fonds, nous a expliqué le chargé de communication de la Police neuchâteloise. Une information confirmée par TransN en fin de matinée. Selon le communiqué, les trains resteront remplacés par des bus pendant les prochaines semaines entre la Métropole horlogère et les Ponts-de-Martel, ainsi qu’entre Le Locle et Les Brenets. En ville du Locle, les bus circulent à nouveau et à La Chaux-de-Fonds, seul les secteurs nord-ouest de la ville ne peuvent pas encore être desservis. TransN indique également qu’au moins une douzaine de bus sont endommagés et que la ligne de contact des trolleybus à La Chaux-de-Fonds, récemment renouvelée, a subit d’importants dommages.

Il est conseillé aux utilisateurs des trains et des bus de se renseigner avant d’entreprendre un voyage sur le site des TransN ou des CFF selon le moyen de transport.





Pas de distribution de courrier ce mardi

Les services de la Poste sont également perturbés. L’accès au bâtiment principal n’est pas autorisé, car les éléments de la toiture doivent être sécurisés. Ainsi les facteurs n’y ont pas accès et ne pourront pas distribuer le courrier ce mardi en ville de La Chaux-de-Fonds, mais aussi au Crêt-du-Locle, à La Cibourg, aux Planchettes, à Biaufond et à la Ferrière. La Poste qui annonce également que l’accès aux cases postales, au Postomat ainsi qu’à l’automate à colis du bâtiment principal n’est pas autorisé. /lyg