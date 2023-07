Les néophytes, souvent jolies, parfois envahissantes

Régulièrement, le canton de Neuchâtel met sur pied des campagnes pour lutter contre ces plantes invasives. Et le succès est souvent, mais pas toujours, au rendez-vous. La région de l’Entre-deux-Lacs a ainsi pu être débarrassée de l’ambroisie à feuille d’armoise et le Val-de-Travers de la berce du Caucase. La renouée du Japon, elle, s’accroche. La plante est plus résistante. Elle dispose d’un système racinaire performant et a la possibilité de se reproduire avec un simple bout de tige. « Heureusement, chez nous, elle fleurit, mais elle ne forme pas de graine ».

Pour se débarrasser des néophytes, il faut choisir la bonne période, trouver des techniques de lutte adaptées, coordonner les mesures sur un territoire donné et assurer un suivi sur plusieurs années.