Le projet de salle polyvalente s’enlise à Bevaix

Ce projet, qui mûrit depuis une dizaine d’années, a déjà été remanié. Selon le Conseil communal, la nouvelle mouture n’est peut-être pas parfaite, mais constitue la meilleure option pour rénover la salle actuelle qui se fait vieillissante. Le conseiller communal en charge du dossier, Tom Egger, indique que les frais d’entretien, notamment de l’actuel chauffage à distance, risquent de grimper. « Plus on attend et plus les coûts en lien avec le maintien de ce réseau seront importants », dit-il. Le Conseil communal entend donc poursuivre avec le projet proposé.