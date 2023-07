Des pierres tombales dans le lac de Neuchâtel

Intriguée par la découverte du jeune homme, la rédaction de RTN a contacté l’office du patrimoine et de l’archéologie. Christian de Reynier, nous a accompagnés du côté d’Auvernier. L’archéologue confirme la « trouvaille », entre cinq et dix pierres tombales et socles, de style antique ou médiéval. Il explique à chaud que « comme ces pierres se trouvent parmi les remblais pierreux qui forment la rive du lac depuis les années 1970, elles ont dû être réutilisées après avoir été passées dans un stock de matériel pierreux ». Cette « deuxième vie » est régulièrement donnée aux pierres tombales, après la désaffectation des cimetières. Christian de Reynier détaille même que certaines pierres deviennent des dessous de poêle à catelle. « Dès le moment où on la retire du cimetière, ce n’est plus qu’une pierre ».