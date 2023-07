L’Arum titan en fleur au Papiliorama

La fleur d’Arum titan du Papiliorama à Chiètres sera en fleur jeudi soir. Pour cette raison, l’institution prolonge son horaire d’ouverture. Les visiteurs pourront s’y rendre jusqu’à minuit. La plus grande fleur du monde n’ouvre complètement son calice que pendant une nuit et se fane après seulement 2 à 3 jours. Seule l’Arum titan située à l'intérieur du Jungle Trek peut être visitée. Toutes les autres expositions seront fermées à partir de 18 heures. L’évolution de la fleur d’Arum titan est visible dans un livestream sur le site web de la fondation Papiliorama et est également documentée sur Facebook et Instagram. /comm-sma