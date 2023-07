Caroline Juillerat à l’écoute des commerçants

Sonder les attentes et les besoins des commerçants. C’est la première mission que s’est fixée Caroline Juillerat. La nouvelle déléguée au centre-ville et aux commerces de Neuchâtel a pris ses fonctions le 1er juillet. Avant de passer à la stratégie de dynamisation à proprement parler, elle souhaite entendre les besoins des commerçants. Depuis trois semaines, elle va à leur rencontre. Et sa première impression est positive. « Il y a vraiment une volonté de s’impliquer au niveau des commerçants. » Un bémol toutefois : « il va falloir trouver des pistes et des solutions à la suite du Covid. » Certains commerçants n’ont pas encore remboursé leur prêt Covid et la hausse des charges est aussi une inquiétude.