Découverte de stupéfiants lors d’un contrôle douanier franco-suisse

Marijuana et cocaïne interceptées à Fontaine en France. Une opération de contrôle des douanes françaises et suisses a eu lieu dans l'espace frontalier du canton de Neuchâtel et du Jura, du département du Doubs et du Territoire de Belfort, ce lundi 17 juillet. Les douaniers ont conjointement procédé à un contrôle approfondi d’une voiture immatriculée en Pologne conduite par un ressortissant belge, âgé de trente ans. Ils ont ainsi mis la main sur 9,1 kilogrammes de marijuana ainsi que 710 grammes de cocaïne, indiquent les autorités via un communiqué. Une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires françaises.

Ce type de contrôle se déroule régulièrement sur le territoire frontalier de l’arc jurassien franco-suisse et de la Franche-Comté. /comm-jad