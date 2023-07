Un concours qui offre une belle visibilité à Cressier

Une belle carte à jouer pour Cressier. Le village fait partie des huit finalistes d’un concours organisé par L’Illustré, la Schweizer Illustrierte et La Domenica, qui a pour objectif de désigner la plus belle fête de village de l’année 2023 en Suisse.

C’est pour sa Fête du vin nouveau que Cressier a été retenu. La première édition remonte à 1975, tandis que la célèbre course aux œufs, qui se tient dans le cadre de la manifestation, célébrait cette année sa 144e édition. La Fête du vin nouveau attire entre 25'000 et 30'000 personnes chaque année au mois de mai.

Pour Bastien Monnet, président de la Fête du vin nouveau de Cressier, la manifestation a plusieurs atouts. L’événement mobilise cinq encaveurs et seize sociétés locales qui doivent chacune proposer des plats différents. Seul le vin de Cressier est servi aux stands. « Le dimanche soir, on est vraiment fier de ce qu’on a réalisé pour nos sociétés et notre village », dit-il.