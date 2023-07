La Rega intervient deux fois dans la région des Verrières

Samedi en début d’après-midi, une moto conduite par un Vaudois de 18 ans circulait sur la route cantonale entre les Verrières et La Côte-aux-Fées. Déporté sur la gauche, le motocycle est sorti de la route pour terminer sa course contre des arbres. Blessé, le conducteur a été transporté par la Rega à l’InselSpital à Berne. La route a été fermée plusieurs heures.

Et peu après minuit dans la nuit de samedi à dimanche, un autre accident a nécessité l’intervention d’un hélicoptère. Une voiture conduite par un habitant des Verrières de 22 ans circulait sur la H10 en direction de Fleurier. Peu après le tunnel du Bois des Rutelins et pour une raison indéterminée, le véhicule est venu heurter la paroi rocheuse et a tapé le mur de l’entrée du tunnel pour y terminer sa course. Blessé, le conducteur a été pris en charge par une ambulance et le passager, habitant Neuchâtel et âgé de 20 ans, a été pris en charge par la Rega. La route a été fermée durant 6 heures pour les besoins de l’enquête. /comm-rgi