Les Armourins aux championnats du monde

Les flûtes, tambours et autres instruments des Armourins vont résonner en Virginie-Occidentale. La troupe neuchâteloise participe du 17 au 27 juillet aux championnats du monde de Marching Show Bands aux Etats-Unis. Les 38 musiciens, âgés de 10 à 20 ans, concourront dans diverses compétitions et seront opposés à une quinzaine d’autres formations étrangères. C’est la première fois que la troupe participe à une telle compétition. Approché par les organisateurs, le comité n’a pas hésité à se lancer dans l’aventure et à passer par des qualifications. C’était aussi l’occasion d’offrir aux jeunes musiciens un moment de partage après les années de pandémie.