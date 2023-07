Attention aux noyades, surtout chez les enfants

La SSS ne connaît pas les causes exactes des noyades. Elle appelle donc les baigneurs à faire preuve de prudence et à éviter les comportements à risque comme, par exemple, de sauter des ponts directement dans une rivière, détaille Christoph Merki. Se préparer et connaître le milieu dans lequel on souhaite se baigner et s’équiper d’un moyen de flottaison sont quelques gestes à adopter, ajoute le porte-parole :