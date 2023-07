Les soins pédiatriques à domicile neuchâtelois en difficulté

La spécificité des soins pédiatriques

Aujourd’hui, beaucoup des enfants suivis par Marie-Luce Bourquin sont des patients en oncologie au CHUV et avec qui il est possible de faire beaucoup de soins depuis la maison. Si Marie-Luce Bourquin se dit inquiète pour l’avenir des soins pédiatriques à domicile, c’est avant tout car elle ne veut pas voir disparaitre ce service qui contient une réelle plus-value, selon elle : « Les enfants et les parents sont beaucoup plus à l’aise dans leur milieu. Je pense que le simple fait d’être chez soi peut signifier une qualité supérieure des soins ».

Malgré ses inquiétudes, Marie-Luce Bourquin dit ne pas s’épuiser pour l’instant : « Je ne me sens pas le cœur éthiquement de laisser les enfants du canton de Neuchâtel sans personne. » Son plus grand souhait pour l’avenir : remettre l’enfant et sa famille au centre des questions qui agitent ce domaine. /ATS-cde