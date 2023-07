Le miel de printemps coule à flots en altitude

Un début de saison en fanfare dans les ruches, notamment en montagne. Entre fin mai et début juin, les abeilles ont travaillé à plein régime. En trois semaines, elles ont rapporté jusqu’à 30 kilos de nectar de pissenlit et d’érable dans leur habitat pour le transformer en miel de printemps.

Cette période faste a permis à Philippe Roth, apiculteur à la Montagne de Travers, de récolter d’environ 18 kilos par ruche. Impressionnant lorsqu’on sait qu’en moyenne, une colonie produit 20 kilos par année.

Philippe Roth possède environ 80 colonies, dont une partie en plaine. Les quantités récoltées à basse altitude sont relativement similaires. C’est un miel de miellat, plus foncé et plus fort au goût.