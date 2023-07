Le Locle s'anime avec des activités ludiques et musicales pour tous

Le Locle et quelques acteurs privés se sont unis pour offrir des moments de divertissement et de musique à la population locale et aux touristes en visite. Grâce aux « Apéros musicaux du Port », une initiative portée par la Société de navigation et le syndicat d’initiative des Brenets, des concerts seront proposés chaque vendredi soir aux débarcadères des Brenets. De plus, les habitants pourront profiter des « Concerts de la Place du Marché » qui animeront le centre-ville tous les jeudis en fin de journée et en soirée. Enfin, pour la première fois, plusieurs tournois de pétanque sont organisés dans les jardins du Casino.

Partenariat public-privé

La mise en place de ces événements a été rendue possible grâce à la collaboration de la commune avec des associations locales, notamment l'Association de développement du Locle (ADL), qui a participé activement à l'élaboration des tournois de pétanque et à l'organisation des concerts sur la Place du Marché. La municipalité a également investi dans la rénovation des terrains de pétanque et a débloqué un budget de 2'000 francs pour les concerts sur la Place du Marché, avec une contribution financière de l'ADL.