La Charrue à Vilars change de main

Une page se tourne à La Charrue. Durant 27 ans Werner Bolliger a tenu les rênes du restaurant de Vilars faisant de l’établissement une adresse bien connue des Neuchâtelois. Il a décidé de prendre une retraite bien méritée, « mais ça fait bizarre », a-t-il confié. C’est donc « non sans émotion » qu’il a remis les clés du restaurant à Ronald Lietta. Le nouveau patron était durant les sept dernières années le chef de cuisine de la brasserie Le Cardinal à Neuchâtel. Il a également géré, auparavant, le restaurant l’Arosée à Neuchâtel.







Reconduire une formule gagnante, celle de la viande

C’est en pleins travaux de rénovation que Ronald Lietta a accueilli RTN mardi matin. Bien conscient du défi que représente cette reprise de restaurant, qui peut accueillir entre 110 et 120 couverts, il ne va pas révolutionner la formule qui a fait le succès de l’établissement vaudruzien. La carte sera un peu réduite et changera au fil des saisons, mais il n’y aura pas de grand bouleversement. « La viande sera toujours le fil rouge, cuite à la cheminée. Je vais travailler au maximum avec des produits de la région en achetant ma viande au Val-de-Ruz et en Suisse principalement ».