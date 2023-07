La PNV en trott’

Les questions les plus fréquentes posées par les adolescents concernent généralement la vitesse maximale autorisée, l'âge requis et la puissance en watts autorisée pour les deux-roues, selon le sergent Laurent Schweizer. « Beaucoup de gens sont surpris, car ils ne connaissent pas les règles de base pour les trottinettes. » Le sergent constate une augmentation des infractions directement liée au nombre croissant de ces véhicules en circulation. « Je dirais que la moitié [des utilisateurs] se comporte correctement, tandis que l'autre moitié a besoin d'être rappelée aux règles de circulation. »





Une trottinette électrique n'est pas un jouet

Dans l'idée d'une utilisation adéquate des trottinettes électriques, il est important de se rappeler qu'elles sont équipées d'un moteur, souligne Cédric Perrin. Il est donc interdit de circuler dans les zones piétonnes et sur les trottoirs. Il est préférable d'utiliser les pistes et bandes cyclables, ou à défaut, de circuler sur la route. L'utilisateur doit avoir au moins 14 ans et posséder un permis de conduire pour cyclomoteur (jusqu'à l'âge de 16 ans). La vitesse maximale autorisée est de 20 km/h et la puissance ne doit pas dépasser 500 watts. Enfin, l'utilisation de la trottinette est prévue pour une seule personne.

La PNV envisage d'organiser des cours de sensibilisation pour les personnes intéressées. Ces cours permettront d'apprendre les bonnes pratiques pour circuler en ville, en compagnie d'un formateur policier. /dsa