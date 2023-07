Les bons réflexes face à la canicule

La canicule doit faire son retour dimanche, lundi et mardi prochains. Le service cantonal de la santé publique a réitéré vendredi ses recommandations et invite « vivement » la population à prendre les mesures adéquates pour se protéger de la chaleur. Des températures maximales entre 32 et 35 degrés sont attendues.

Les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes dépendantes, les enfants de moins de quatre ans doivent faire l’objet d’une attention particulière. Le service de la santé publique conseille également d’être attentif à ses proches et à ses voisins. Il est important que les personnes âgées boivent régulièrement et suffisamment. En cas de doute sur leur santé, il est recommandé d’appeler le médecin traitant ou le 144 en cas d’urgence.

Les personnes travaillant sur les chantiers ou effectuant des travaux de forte intensité physique doivent être l’objet de précautions particulières, soit leur donner un accès facilité à l’eau et d’effectuer des pauses adaptées.

Les mesures de prévention sont à retrouver sur le site du canton. /comm-gtr