La Gerle d’Or pour la Cave des Coteaux

La 27e édition de la Gerle d’Or distingue la Cave des Coteaux à Boudry et Cortaillod. La traditionnelle dégustation des chasselas neuchâtelois a eu lieu jeudi soir au Château de Boudry. Vingt-et-un vins étaient en lice, dans le but de devenir le vin officiel de la Fête des Vendanges de Neuchâtel 2023. Le concours est organisé par la Commission vigne, vin, terroir et gastronomie (VVTG) de la Fête. C’est la première fois que la Cave des Coteaux, plus grande coopérative du vignoble neuchâtelois, remporte ce prix très convoité. /comm-jhi