Maternité flambant neuve à St-Imier

Des mamans de tout l’Arc jurassien

Actuellement, l’Hôpital de St-Imier accueille entre 10 et 15% de patientes jurassiennes et 45% de patientes neuchâteloises. Avec ces travaux, l’établissement espère continuer de recevoir les futures mamans de l’ensemble de l’Arc jurassien. « Nous souhaitons aussi attirer les patientes du Bas-vallon de St-Imier et pourquoi pas les personnes de Bienne et des Franches-Montagnes ».