A la recherche du « roi du Doubs »

Une quête a démarré ce mardi sur les bords du Doubs. Une opération de recherches de l’apron, le poisson emblématique de la rivière et qui est surnommé le « roi du Doubs » est menée en juillet et en août. La campagne vise à trouver les derniers spécimens de l’espèce encore présents dans le Doubs. Elle est portée par l’Office fédéral de l’environnement en collaboration avec le Canton du Jura et le projet « Doubs vivant » qui regroupe la Fédération suisse de pêche, Pro Natura et le WWF. L’opération se déroule sous la forme de recherches de traces génétiques de l’espèce dans l’eau via l’ADN environnemental ainsi que de prospections visuelles diurnes et nocturnes. Des plongeurs ont ainsi procédé à de premières investigations ce mardi matin entre St-Ursanne et Tariche.