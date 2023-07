Un programme commun pour RJB et Canal 3 francophone

L’affaire était discutée depuis belle lurette, mais voilà qu’elle se concrétise : dès le 10 juillet, la radio Canal 3 fusionnera avec RJB. Mais que l’on se rassure, la disparition la chaîne Canal 3 francophone n’est pas synonyme de mort tragique. Au contraire. « Cette fusion nous fera beaucoup de bien. C’est une occasion stimulante de se renouveler et de toucher davantage d’auditeurs », sourit Léo Luterbacher, un des animateurs de la radio biennoise. L’excitation se mêle à la nostalgie d’une radio qui aura été témoin des premiers pas de certains employés. Mais le positif l’emporte sur la mélancolie.

« Dans cette fusion, deux facteurs priment à mes yeux », lance Lyndon Viglino, responsable de la fréquence francophone de Canal 3. « Premièrement, l’entièreté des collaboratrices et collaborateurs sont embarqués, ce qui signifie que les six voix des animateurs et des journalistes de Canal 3 seront retrouvés sur RJB. Même notre stagiaire en fin de contrat pourra continuer l’aventure en tant que pigiste. Deuxièmement, les auditeurs seront aussi gagnants, car nous disposerons de plus de moyens pour proposer du contenu pertinent et attractif. »

Le corédacteur en chef de cette nouvelle formation abonde dans ce sens. « Avec deux petites équipes, nous n’arrivions pas toujours à travailler à la hauteur de nos ambitions. Des effectifs renforcés nous permettront de traiter des sujets plus variés, plus fouillés et plus originaux », se réjouit Olivier Zahno. Au sein de la holding Jura Bernois Bienne Seeland (JBBS) des groupes BNJ et Gassmann, ce programme radio commun comptera 11 journalistes ainsi que six animateurs et animatrices.