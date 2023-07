Le Chanet fait peau neuve

C’est la fin d’une saga entamée en 2013. Le Chanet dispose enfin de ses nouveaux vestiaires, d’un local à matériel et d’une buvette. La rénovation des installations sportives des hauts de Neuchâtel touche presque à sa fin avec les derniers aménagements cosmétiques qui sont mis en place ces jours-ci. Élément central, les vestiaires peuvent désormais accueillir six équipes et trois arbitres simultanément.