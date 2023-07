Srebrenica : une marche pour la paix au Val-de-Ruz

Ne pas oublier le massacre de Srebrenica. C’est le but d’une marche pour la paix organisée dimanche matin dès 10h30 à Cernier.

La manifestation ne se veut pas vindicative. Les organisateurs appellent à soutenir les rescapés de ce drame qui a touché la ville de Bosnie-Herzégovine en juillet 1995. La conseillère d’Etat Florence Nater et le conseiller national Baptiste Hurni prendront notamment part à cette marche pour la paix.

Au terme de la dislocation de la Yougoslavie, plus de 8'000 hommes bosniaques ont été tués dans la région de Srebrenica par l’armée de la république serbe de Bosnie. Ce crime est qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

En marge de la marche de dimanche, nous avons rencontré Safet Alic. Ce Bosniaque a miraculeusement survécu au massacre de Srebrenica. Au début des années 2000, il a trouvé refuge en Suisse, s’est marié et a fondé son entreprise dans le Val-de-Ruz. En juillet 1995, il passe deux fois à travers les mailles du filet. « J’ai réussi à me cacher chaque fois qu’il y avait des séparations pour les ‘transports spéciaux’ réservés aux hommes de plus de 10 ans. »