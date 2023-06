Les organisations viticoles neuchâteloises fusionnent

Les organisations viticoles neuchâteloises ont décidé de fusionner pour former une seule organisation professionnelle. La fusion par absorption a été validée, marquant un tournant dans le monde vitivinicole de la région. La Fédération neuchâteloise des vignerons, la Compagnie des propriétaires-encaveurs neuchâtelois et l'Association neuchâteloise des vignerons-encaveurs indépendants laissent place à une nouvelle structure appelée IVN : Interprofession de la vigne et du vin de Neuchâtel.

L'objectif de cette fusion est d'unir les forces et les énergies pour gagner en synergie. Bien que la Fédération neuchâteloise des vignerons fondée en 1920 disparaisse, les intérêts des vignerons seront toujours représentés au sein de la nouvelle organisation. Le comité de l'IVN, composé de six personnes, sera responsable de la gestion de la politique vitivinicole, des concours de vins de Neuchâtel et de la formation professionnelle.

La décision de fusionner a été soutenue à l'unanimité par tous les membres des trois associations lors de leurs assemblées générales. La nouvelle structure sera présidée par Yann Huguelit, directeur de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.

L'IVN aura pour missions la gestion de la politique vitivinicole, la promotion des vins de Neuchâtel à travers les concours, ainsi que la formation professionnelle. La réforme des structures vise à permettre à chaque membre d'exercer son droit de vote lors des assemblées générales de l'IVN. /comm-dsa