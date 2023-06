Impôts : Basse-Areuse fera comme Milvignes

Le coefficient fiscal de Basse-Areuse sera de 63. Trois représentants de Milvignes, Cortaillod et Boudry ont présenté vendredi matin l'analyse financière en cas de fusion des trois communes. Le coefficient le plus bas – soit celui de Milvignes – a été retenu. Les habitants de Cortaillod avec 66 et Boudry avec 71 verront leurs tranches d’impôt diminuer.

Après analyse, un groupe de travail composé d’élus et d’employés communaux juge que ce coefficient devrait permettre de maintenir des finances saines. Les chiffres positifs présentés par les trois communes ont aussi poussé à prendre cette décision.