Le projet hôtelier de La Vue-des-Alpes de plus en plus concret

Le projet hôtelier situé à La Vue-des-Alpes franchit progressivement les étapes qui le séparent de sa concrétisation. Après l'acquisition des biens immobiliers par la Commune de Val-de-Ruz en novembre 2022, un comité de transition composé d'experts du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de l'entrepreneuriat local et du marketing travaille activement sur la transformation de ces bâtiments, avec une finalisation prévue fin juillet. Selon la Commune, les grandes lignes du concept hôtelier et du modèle d'exploitation ont été définies, incluant des modifications architecturales et des rénovations intérieures pour offrir une expérience unique aux visiteurs.

Sur le plan politique, le Conseil communal présentera un budget de rénovation à la Commission de gestion et des finances en août prochain, tandis qu'une demande de permis de construire sera soumise pour obtenir l'approbation à l'automne 2023. Les travaux, qui devraient durer huit à neuf mois, seront menés à un rythme soutenu pour respecter les délais.

La Commune indique que le projet se veut ambitieux et réaliste, visant à la rentabilité tout en adoptant une approche durable. Il mettra en avant l'intégration sociale, la réduction des impacts sur l'environnement, un modèle économique circulaire et la promotion des produits locaux. Ces éléments doivent créer un cadre rassembleur pour les acteurs du site et un lieu attractif pour un large public. /comm-dsa