Ils veulent relier le Régional au RER neuchâtelois

L’association estime que l’état des infrastructures est satisfaisant. Selon une étude commandée par ses soins, le matériel peut en l’état encore rouler au moins 15 ans. Elle met également dans la balance les temps de trajets entre Les Brenets et Le Locle : 7 minutes en train, au moins 15 minutes en bus, estiment ses membres. Ils évoquent également le manque de recul par rapport aux bus électriques, notamment concernant leur batterie et le risque d’inflammabilité. Au niveau énergétique, un train consomme dix fois moins d’énergie qu’un bus, ajoutent-ils, mentionnant encore au passage l’attractivité touristique et historique du Régional.