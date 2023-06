Le lycée durera quatre ans à Neuchâtel

Les études au lycée vont durer une année de plus à Neuchâtel. La Conférence des directrices et directeurs de l’instruction publique (CDIP) et le Conseil fédéral ont adopté mercredi matin un nouveau règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale. Par volonté d’harmonisation, le texte fixe la limite des études gymnasiales à quatre ans au minimum. Un changement de poids pour le canton de Neuchâtel qui fonctionnait jusque-là avec un système de trois ans pour obtenir son diplôme, tout comme le Jura par exemple.







Déception et incompréhension

La cheffe du département de la formation, Crystel Graf, accueille cette décision « avec regret ». Elle explique que « cette décision ne prend pas en compte l’ensemble du système de 11 ans d’école obligatoire et de 3 ans de lycée que l’on propose actuellement. Les Neuchâtelois ne réussissent pas moins leur entrée dans les hautes écoles, ce choix est donc peu justifiable ».