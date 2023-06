Jacques Bujard, ambassadeur du patrimoine

Depuis plus d’un quart de siècle, c’est lui qui est le porte-parole des richesses du patrimoine du canton de Neuchâtel. Jacques Bujard est sur le départ. Il prend sa retraite à la fin du mois, après avoir été conservateur cantonal et chef de l’Office du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel depuis 1995. C’est Frédérick Frank qui lui succède dès le 1er juillet.

Invité de La Matinale, Jacques Bujard a rappelé qu’au départ, certaines mauvaises langues lui prédisaient un départ rapide. Le Journal de Genève parlait même de moins de deux mois. Une prédiction qui ne s’est pas réalisée…







Un métier en évolution

Le conservateur cantonal sortant souligne qu’il y a de multiples raisons de conserver le patrimoine : qualité de vie, intérêt scientifique, environnement, tourisme, maintien du savoir-faire… Au cours des dernières décennies, il a vu la pratique de la préservation évoluer, pour réclamer davantage de procédures et de paperasse, mais surtout pour inclure, de plus en plus, les réalisations de la deuxième moitié du 20e siècle, « un pan que je ne connaissais pas », confie ce médiéviste de formation. La mise en valeur du patrimoine contemporain a par ailleurs grandement bénéficié du classement UNESCO des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds. /jhi