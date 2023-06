Succès pour le fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers

Encourager et soutenir la coopération de proximité ainsi que le développement du vivre-ensemble transfrontalier : c’est le but du fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers (FPPT). Animé par l’organisme de coopération transfrontalière Arcjurassien.org, le FPPT valide son soutien à huit projets dont notamment l’ « exposition historique dans le cadre du festival multiculturel transfrontalier » porté par le conseil des jeunes de Belfort et de Delémont, « Regards suisses à Besançon - utopies, travail et répartition des richesses », porté par la Grosse entreprise (F) et Espace noir à Saint-Imier ou encore la « Journée de la coopération culturelle transfrontalière de l’AUD », portée par la Ville de Morteau et le Centre de compétences et de créations helvétique des arts de la rue à La Chaux-de-Fonds.

Au total, le montant des soutiens octroyés pour ce premier appel à projets en 2023 s’élève à 62'550 francs. Deux appels à projets sont lancés chaque année. La prochaine période de dépôt de candidature aura lieu du 1er octobre au 15 novembre. Toutes les informations, dont notamment le détail des projets soutenus ou les formulaires de demande de subvention sont disponibles sur Arcjurassien.org. /comm-jad