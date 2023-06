Neuchâtel teste le bracelet électronique

La majorité des meurtres commis dans le canton de Neuchâtel sont en lien avec la violence domestique. C’est le cas pour dix des onze homicides commis cette dernière décennie.

Une semaine après le féminicide qui a coûté la vie à une presque octogénaire, le canton a fait ce mardi le point sur la question et abordé la délicate question du bracelet électronique. Neuchâtel participe avec dix autres cantons à un projet pilote qui vise à tester ce dispositif.

La violence domestique représente 5% des infractions annoncées à la Police neuchâteloise. Elles étaient au nombre de 550 en 2021 et 520 en 2022. Les forces de l’ordre interviennent en moyenne entre 5 et 7 fois par semaine pour ce genre de situation.

Le canton de Neuchâtel, avec différents services, a mis en place toute une série d’outils pour prévenir la violence domestique et assurer une meilleure prise en charge des victimes. Cela va de l’expulsion du domicile pour l’agresseur à la détention en passant par le suivi des cas. Pour les victimes, le canton veut renforcer et professionnaliser le groupe menaces et prévention de la violence de la Police neuchâteloise et améliorer le processus de dépôt de plainte.