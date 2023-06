Le pôle muséal de conservation prend du retard

Chantier retardé à Serrières. Une opposition à des aménagements techniques sur le toit du complexe administratif de Tivoli Nord diffère une partie des travaux. Le permis de construire ciblé, déposé en décembre par le promoteur biennois Quadro Bau, concerne en partie des installations de ventilation prévues pour le pôle de conservation des musées de la Ville de Neuchâtel, ainsi que d’une partie des archives communales. Initialement prévu dès cet automne, le déménagement des pièces du Musée d’art et d’histoire, du Muséum d’histoire naturelle, du Musée d’ethnographie et du Jardin botanique est reporté. Si pour le moment on parle d’un retard de six mois, ce temps pourrait se prolonger en fonction du traitement de l’opposition, déposée collectivement par des particuliers. Les deux parties sont actuellement en phase de conciliation.





Coûts difficiles à prévoir

Pour le conseiller communal en charge de la culture, Thomas Facchinetti, la Ville est spectatrice de cette situation et ne peut que laisser la procédure suivre son cours. Reste que ce retard a des conséquences directes. En premier lieu sur les contrats de bail des différents locaux actuellement occupés par les musées pour leurs collections. Les premiers devaient être résiliés dès janvier 2024. Des discussions sont menées pour les prolonger et on nous assure qu’aucune collection ne se retrouvera à la rue.

Difficile d’estimer pour le moment le coût supplémentaire que cela représentera, du moment que la durée de la procédure n’est pas connue. La Ville est également en discussion avec le promoteur Quadro Bau pour reporter l’entrée en force de son contrat de bail, déjà signé à Tivoli, et s’éviter ainsi de payer des loyers à double. Autre préoccupation, l’état des locaux actuellement en construction. L’installation de la ventilation étant retardée par l’opposition, des moisissures auraient commencé à apparaître. La Ville est dans l’attente d’un examen de la commission de salubrité publique.





Situation désagréable pour les Musées

De côté des musées de la Ville, les entités que nous avons réussi à joindre parlent d’une situation qui demande de la souplesse. Les musées se préparent en effet de longue date au déménagement de leurs collections et certaines sont déjà emballées. Si le retard n’excède pas les six mois, cela devrait rester gérable, mais au-delà, les répercussions pourraient toucher le public. Difficile par exemple d’organiser une nouvelle exposition avec des pièces auxquelles on n’a pas accès. Les prêts d’œuvres ou la recherche sur certains objets se verraient aussi bloqués.





L’administration cantonale pas touchée

Egalement futur locataire au sein du complexe Tivoli Nord, le Canton de Neuchâtel dit ne pas être touché par les retards du chantier. Selon l’architecte cantonal, Yves-Olivier Joseph, le déménagement d’une partie de l’administration pourra démarrer comme prévu dès cet automne et se prolongera jusqu’au printemps 2024. Cette réorganisation intervient dans le cadre du programme Vitamine qui prévoit d’établir à Serrière l’un des deux pôles administratifs cantonaux. Le second étant prévu à La Chaux-de-Fonds.





Le quartier des oppositions

Cette situation de blocage vient s’ajouter à une longue liste concernant les projets en cours à Serrières. Si Tivoli Nord a longtemps été préservé, cette nouvelle bataille juridique amène son lot d’incertitudes concernant la suite du chantier, qui doit aussi accueillir un commerce Migros. Contacté, l’avocat des opposants, Jonathan Gretillat, indique que la procédure étant en cours, aucun commentaire ne sera fait. De son côté, le promoteur immobilier Quadro Bau, n’a pas encore pu répondre à nos sollicitations.

Quant au projet Tivoli Sud, qui implique d’autres parties, le traitement des huit oppositions au permis de démolir de l’ancienne friche Suchard est toujours en cours. /rgi