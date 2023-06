Le groupe Volta et le RHNe prêts à collaborer

Une possible collaboration entre le secteur privé et public pourrait voir le jour dans le domaine médical d’ici la fin de l’année. Le futur groupe Volta, qui regroupera la Permanence Volta, la Clinique Volta ainsi que le Centre médical des Cadolles sous une même structure juridique, a signé une lettre d’intention de collaboration avec le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe).

La mise en place de futures collaborations va être étudiée ces six prochains mois « avec l’ambition d’en mettre certaines déjà en œuvre d’ici à la fin de l’année 2023 », selon un communiqué des deux entités diffusé mardi matin. Cela concerne notamment la médecine de premier recours et les blocs opératoires. Le RHNe souhaite étendre son réseau ambulatoire et faciliter les prises en charge d’urgences légères ainsi que les suivis post-urgences.

Le groupe Volta a ouvert plusieurs centres médicaux à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et à Fleurier. Un centre supplémentaire verra le jour en janvier 2024 aux Geneveys-sur-Coffrane. Dans cette perspective ainsi que pour pallier à la pénurie de médecins dans le canton de Neuchâtel, sept médecins généralistes ont été engagés dont trois sont entrés en fonction au début du mois de juin à la Permanence Volta. /comm-mma