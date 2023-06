Feu de champ à Cortaillod

Lundi à 18h45, les pompiers de Cortaillod sont intervenus avec le renfort des détachements de Neuchâtel, de Saint-Aubin et de La Chaux-de-Fonds sur une parcelle en feu au lieu-dit Champs Baret, sur la commune de Cortaillod.

Le sinistre a été rapidement maitrisé et il n'a pas fait de blessé. Les sapeurs-pompiers sont intervenus avec 7 véhicules et 25 hommes. Plusieurs patrouilles de la Police neuchâteloise et l'inspectorat cantonal des sapeurs-sapeurs se sont rendus sur place pour les besoins de l'intervention. /comm-rgi