Abbaye de Fleurier : bilan positif

Certains Vallonniers ont encore quelques maux de tête en ce mardi post-Abbaye de Fleurier. Mais ils peuvent avoir le sourire : le bilan sécuritaire et routier est jugé positif après trois jours de liesse. Aucun incident d’ampleur n’a eu lieu durant la fête.

Dans un communiqué publié mardi après-midi, la Police neuchâteloise estime que la présence préventive de gendarmes au sein de la fête ainsi que sur les routes du Val-de-Travers a probablement contribué au bon déroulement de l’événement qui a fait vibrer les rues de Fleurier entre samedi midi et ce mardi à l’aube. Seules quelques interventions en fin de nuit pour des altercations sans gravité ont été nécessaires, alors que deux vols ont été signalés. Sur les routes, 89 conducteurs ont été contrôlés. Six étaient en état d’ivresse et ont vu leur permis être saisi sur le champ.

L’an dernier, dans la nuit du lundi au mardi de l’Abbaye de Fleurier, un tragique accident de la circulation à la hauteur de la piscine des Combes avait fauché la vie de deux jeunes hommes. Ils étaient âgés de 19 et 21 ans. /comm-aju