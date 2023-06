Le Doubs étudié sous toutes les coutures dans la nature et en classe

Le Doubs est au cœur d’un nouveau programme d’éducation au développement durable qui débutera dès la prochaine rentrée scolaire. Le Parc du Doubs et le Centre Nature Les Cerlatez ont présenté ce mercredi un module axé sur la rivière franco-suisse. Les leçons s’inscrivent dans le projet « Graines de chercheurs », lancé en 2010 par le Parc Chasseral, auquel participe le Parc du Doubs depuis 2017 via des animations autour des hirondelles et du paysage.

Le nouveau programme, financé par le parc naturel régional, sera dispensé aux classes de 5H à 11H des écoles primaires et secondaires situées sur le territoire du Parc du Doubs. Entre cinq et six classes pourront s’y inscrire chaque année. « L’idée est de sensibiliser le jeune public à la valeur et à la fragilité de l’écosystème du Doubs, explique Anne Girardet, pour faire des élèves des ambassadeurs de la protection du Doubs, de ses problématiques mais aussi des solutions que chacun peut trouver à son niveau », souligne la cheffe de projet sensibilisation et éducation à l’environnement au Parc du Doubs.