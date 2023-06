Urbanisme horloger fêté au Locle et à La Chaux-de-Fonds

Le 14e anniversaire de l'inscription de l'urbanisme horloger du Locle et de La Chaux-de-Fonds au patrimoine mondial de l'Unesco est célébré de vendredi à dimanche dans les deux villes. Le thème « Par monts et parvis » invite le public à parcourir les rues de plans en damier.

Des visites guidées, des spectacles, des concerts et des performances artistiques permettront de découvrir six bâtiments marquants de l'urbanisme des deux villes et leurs esplanades. A La Chaux-de-Fonds, les visiteurs pourront notamment se rendre au Grand Temple, cœur de l'ancien village, en profitant de visiter le clocher et sa vue plongeante sur la ville.

Des visites sont aussi prévues autour du temple de l'Abeille et du Temple allemand, autrefois construits pour répondre à l'importante communauté protestante, y compris germanophone. Ces anciens lieux de culte ont été reconvertis en salles de spectacle. Au Locle, l'Hôtel de Ville et le Temple ouvriront leurs portes pour une visite guidée.

La synagogue de La Chaux-de-Fonds, l'une des plus vastes de Suisse, sera le cœur des festivités. En plus d'être ouvert au public, le lieu verra son parvis être baptisé dimanche du nom de Jules Wolff. La Ville de La Chaux-de-Fonds et sa commission de toponymie ont souhaité rendre hommage à cette figure israélite romande du XXe siècle, qui officia durant 60 ans comme rabbin à La Chaux-de-Fonds.





Fête de la musique

Outre les concerts prévus dans le cadre de la fête de l'urbanisme horloger, la population de La Chaux-de-Fonds pourra également bénéficier de ceux organisés pour la Fête de la musique. Cette dernière manifestation est relancée, après une longue période d'inactivité.

L'événement se tiendra samedi de midi à minuit à la Place des Marronniers. Il mettra en lumière la scène des musiques actuelles avec la participation d'artistes et labels ayant un lien avec la ville. /ats