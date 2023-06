Un arbre est tombé sur une voiture

Un drame a été évité de peu jeudi soir dans le canton de Neuchâtel. Un arbre est tombé sur un véhicule qui circulait sur la route cantonale à Boudevilliers en direction de Malvilliers. La conductrice n’a pas été blessée mais choquée, elle a été prise en charge par une ambulance, explique un communiqué de la Police neuchâteloise publiée vendredi matin. Le véhicule a été fortement endommagé.







65 inondations

Le violent orage qui a frappé la région a laissé des traces. La police dénombre 65 inondations (caves, routes), six accidents de la circulation, huit chutes d’arbres ainsi que trois interventions de pompiers pour des hydrocarbures. Au total, la centrale neuchâteloise d’urgence a reçu 417 appels et engagé des moyens de police et de pompiers pour 103 évènements, principalement sur le Littoral. /comm-jpp