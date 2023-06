Rollomatic veut grandir

Un ambitieux projet industriel au Landeron.

Un peu à l’étroit sur son emplacement actuel de la rue des Prés-Bugnons, l’entreprise Rollomatic planifie son extension sur une parcelle adjacente. Un projet dont la mise à l’enquête publique a été lancée via une publication dans la feuille officielle neuchâteloise du vendredi 16 juin. La procédure court jusqu’à la mi-juillet.

Tel qu’il est projeté, le nouvel immeuble présente une surface au sol supplémentaire de plus de 4'000 mètres carrés, sur trois niveaux, à laquelle s’ajoutent plus de 600 mètres carrés de couvert.

Spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de haute précision, Rollomatic a été créée dans les années 1950 à La Neuveville. Elle est active au Landeron depuis 1993, à la suite de son rapprochement avec la société Landromatic.







Un lien entre les bâtiments existants

L’idée, c’est à présent de complètement transformer la configuration des lieux. Situé à l’entrée Est du Landeron, près de la sortie d’autoroute, le complexe industriel de Rollomatic compte actuellement trois bâtiments. De forme triangulaire, l’extension projetée doit prolonger vers le sud et relier entre eux les deux ailes principales existantes. Selon le dossier mis à l’enquête publique, le coût total de l’ouvrage est estimé à 18 millions 350'000 francs.

Cette extension est destinée à abriter l’ensemble des services à la clientèle de Rollomatic et de servir de centre de formation. Elle doit également inclure un restaurant d’entreprise. Ce chantier donne par ailleurs l’occasion à la direction de rénover une partie des bâtiments existants et d’adapter leur utilisation à ces nouveaux espaces. Le complexe actuel est prévu pour accueillir plus de 330 employés. Le projet prévoit potentiellement l’ajout de plus d’une soixantaine d’emplois.