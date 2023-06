Début du festival JapaNeuch dédié à la culture japonaise

Neuchâtel accueille de vendredi à dimanche aux Patinoires du Littoral le premier festival neuchâtelois dédié à la culture japonaise, aux mangas, à la pop culture et aux jeux vidéo. JapaNeuch va proposer notamment des concerts, des ateliers et des dégustations de plats culinaires japonais. La centaine de stands proposeront des dessins, vêtements, pin's, impressions 3D, artisanat et diverses créations artistiques en lien avec la culture japonaise, les héros de dessins animés et la pop culture. Les organisateurs ont expliqué que le festival offre des activités pour tous les âges.

Un concours de costumes cosplay est prévu samedi à 15h00. Il offre la possibilité de se qualifier pour la Swiss Cosplay League 2024 qui se tiendra à Polymanga à Lausanne.

Haruna Luna donne vendredi soir son unique concert en Suisse, avant de retourner à Tokyo. La chanteuse de J-Pop viendra interpréter son tube « Overfly ». Samedi soir, le chanteur Kai Eiden, qui fait de la K-Pop, J-Rock, et de l'électro, sera sur scène.

La cinquantaine de musiciens de la musique d'harmonie Les Armes-Réunies, de La Chaux-de-Fonds, vont jouer samedi en début d'après-midi huit morceaux en lien avec le Japon. Les oeuvres iront de la chanson traditionnelle japonaise au thème du jeu vidéo Super Mario Bros en passant par la bande originale du film d'animation « Mon voisin Totoro ». /ats