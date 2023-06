Un nouveau bâtiment pour l'accueil parascolaire au Landeron

Près 5,5 millions de francs. C’est le coût total du projet d’infrastructure parascolaire pour accueillir les enfants du Landeron. Le bâtiment, certifié Minergie, sera situé non-loin du Centre des Deux Thielles. Dans un rapport qui sera présenté jeudi soir, le conseil communal demande un crédit d’engagement de presque 5 millions de francs qui viendra s’ajouter aux 490'000 francs déboursés pour l’avant-projet et l’étude. Au total, le bâtiment pourra accueillir 100 personnes, contre 60 actuellement. Les coûts de la structure parascolaire ont augmenté depuis juin 2022, date de demande du crédit d’étude. En effet, on peut remarquer une différence de 200'000 francs entre les chiffres de 2022, et ceux de cette année. L’augmentation du prix des matériaux, ainsi que le choix de bois de la région pour la construction sont responsables de cet écart. Selon le rapport du conseil communal, les coûts de construction du bâtiment devraient être amortis sur 30 ans. /elc