La cave Alain Gerber remporte le prix « Ambassadeur »

La dégustation s'est déroulée début juin au Château de Boudry. Cette année, le jury a dégusté les vins de 31 vignerons de Neuchâtel, deux vignerons du Vully et un vigneron de la Région du Lac de Bienne. Le gala de remise des prix s’est tenu jeudi soir en présence du président de l'interprofession viti-vinicole neuchâteloise Yann Huguelit et du conseiller d’État Laurent Favre. Ce dernier, fier des produits présentés, le souligne : « c’est le fruit d’un travail très important des encaveurs neuchâtelois au quotidien pour produire d’excellents vins, année après année, avec des conditions météorologiques qui évoluent ». Et grâce à ce travail, « nous avons des vins de très haut niveau qui sont distingués non seulement dans le canton de Neuchâtel, mais aussi désormais au niveau suisse et international ». Et pour preuve : aux yeux du chef du Développement territorial, on a coutume de dire que « les Pinots Noirs sont dans les meilleurs de Suisse ». /aju