L’orage provoque dégâts et perturbations

Il était annoncé, il a bel et bien touché une bonne partie du canton de Neuchâtel : l’orage a provoqué passablement de dégâts et des perturbations sur la région jeudi soir. Plusieurs témoignages indiquent que les fortes pluies et les rafales ont couché des arbres et provoqué des inondations sur le réseau routier. Ce fut le cas, notamment, dans les tunnels sous la ville de Neuchâtel. Les trombes d’eau ne pouvaient être absorbées par les canalisations, forçant les automobilistes à rouler au pas. Ce fut également le cas à Colombier au Bas des Allées, ainsi que dans certains secteurs du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers où plusieurs arbres sont tombés au travers des chaussées. Des averses sont encore possibles dans la nuit de jeudi à vendredi, avant une nette amélioration pour la fin de semaine.

Cet orage du 22 juin intervient alors qu’à la même période quatre ans plus tôt, le 21 juin 2019, le Val-de-Ruz était secoué par un déluge qui avait provoqué un mort. Le 22 juin 2021, c’était au tour de la région de Cressier d’être frappée par de violentes inondations . /aju