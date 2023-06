Un centre de développement agroécologique inédit

C’est une première en Suisse : les milieux agricoles du Jura et du Jura bernois s’associent avec l’Université de Neuchâtel (UniNE) pour créer un centre de développement agroécologique au sein de la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI). Cette antenne universitaire a été officialisée ce mercredi dans le Jura à Courtemelon. Le CEDD-Agro-Eco-Clim, soit le Centre d’excellence et de compétence pour le développement de systèmes agroécologiques durables dans l’Arc jurassien dans un contexte de changement climatique, se veut porteur de recherches et de projets impliqués dans le territoire et à l’écoute des agriculteurs de la région. Officiellement née en août 2022, il a été principalement financé par la Fondation sur la Croix. Le Canton du Jura a aussi participé au financement par son fonds de Loterie.





Le CEDD allie sciences sociales et monde agricole

Ce centre de compétence est co-dirigé par Olivier Girardin, directeur de la FRI, et par Jérémie Forney, professeur d’anthropologie de l’environnement à l’Institut d’ethnologie à l’UNINE. Il intègre les dimensions sociales et culturelles ainsi que les aspects techniques. Pour le président d’AgriJura, le CEDD est un outil qui devra déboucher sur des réponses concrètes. « Le CEDD a du pain sur la planche mais si tout le monde joue son rôle et travaille main dans la main, on arrivera à des résultats », explique Nicolas Pape.