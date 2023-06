Près d’une heure de coupure de courant aux Brenets

Les Brenets ont été privés de courant pendant une heure ce mercredi matin. Entre 8 heures et 9 heures, des rafales de vent ont provoqué la chute d’arbres sur des lignes électriques, selon un communiqué de la Société des Forces Electriques de La Goule. La panne de courant a touché 2'000 personnes et entreprises, alimentées sur le réseau électrique de La Goule, aux Brenets ainsi qu’aux Bois et à Goumois, dans le canton du Jura. Après une coupure d’environ une heure, la situation a été rétablie. La commune des Brenets est alimentée temporairement par la France et devra subir « une brève coupure de son réseau, certainement la semaine prochaine, pour rétablir l’alimentation depuis la Suisse ». /comm-mma