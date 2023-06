La dégustation de l’Œil de Perdrix se délocalise

La dégustation de l’Œil de Perdrix se fera en extérieur cette année. Mercredi soir, Neuchâtel Vins et Terroir invite la population à venir déguster le nectar de 28 encaveurs au Jardin Anglais à Neuchâtel. La manifestation débute à 17h et se termine à 20h. Si d’habitude, cet événement se tient au péristyle de l’Hôtel de Ville, il a fallu changer les habitudes cette année car ce dernier était déjà occupé. C’est donc le Jardin Anglais qui a été choisi pour accueillir cette dégustation. « Notre but était d’être proches du péristyle et du centre-ville. Avec ce lieu, nous n’en sommes pas trop loin et il est vraiment magnifique », explique Mireille Bühler, directrice de Neuchâtel Vins et Terroir.

La principale inquiétude des organisateurs se situe au niveau de la météo. Si des averses venaient à éclater en soirée, la dégustation serait annulée et les participants pourront aller goûter l’Œil de Perdrix au château de Boudry. Dans le cas contraire, si la météo se montre clémente et que la soirée est un franc succès, peut-on imaginer que Neuchâtel Vins et Terroir reproduise l’expérience ? « C’est difficile à dire car c’est un gros stress avec la météo donc on tirera les conclusions plus tard », détaille Mireille Bühler.

La directrice de Neuchâtel Vins et Terroir s’attend à une cuvée 2023 de l’Œil de Perdrix « frais et vif » avec une « note de myrtille et fraise ». /dpi