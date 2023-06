Une retraitée tuée à La Coudre

Une dame âgée de 78 ans a perdu la vie lundi à Neuchâtel. Le Ministère public et la Police neuchâteloise l’ont communiqué mardi matin. Vers 18h30, la centrale d’urgence a été informée qu’une querelle violente avait lieu au sein d’un couple, domicilié dans un appartement de la Vy d’Etra, à La Coudre. Rapidement sur place, des agents ont retrouvé la victime inconsciente et lui ont prodigué des soins. Pompiers et services sanitaires sont intervenus pour acheminer la retraitée à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Admise aux soins intensifs, elle est décédée de ses blessures pendant la nuit.





Le mari a été arrêté



Le communiqué emploie le terme « féminicide ». L’époux de la victime, comme elle presque octogénaire, a été interpellé. Une enquête est ouverte. A ce stade, les informations recueillies n’indiquent pas que le suspect a fait usage d’une arme. Ce couple marié depuis de nombreuses années n’était pas connu pour des antécédents de violence conjugale. Les autorités ne communiquent pas d’informations supplémentaires. /comm-jhi